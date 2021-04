Una Vita, 13 aprile 2021: anticipazioni puntata di oggi. Il piano di Ursula (Di martedì 13 aprile 2021) Una Vita, 13 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 13 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Ursula è stata mandata via da Acacias dopo che Genoveva l’ha incastrata di fronte a tutti per quanto accaduto ad Augustina. La Dark Lady, però, nonostante le turbe mentali che ormai sono molto frequenti, ha intenzione di vendicarsi e ha un piano contro Genoveva e il suo nuovo alleato Santiago. Farà ritorno nel quartiere e se dovesse riuscire a smascherare la sua accusatrice, le parole di quest’ultima perderebbero di credibilità e il suo nome potrebbe finalmente essere ... Leggi su zon (Di martedì 13 aprile 2021) Una, 13: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 13: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.è stata mandata via da Acacias dopo che Genoveva l’ha incastrata di fronte a tutti per quanto accaduto ad Augustina. La Dark Lady, però, nonostante le turbe mentali che ormai sono molto frequenti, ha intenzione di vendicarsi e ha uncontro Genoveva e il suo nuovo alleato Santiago. Farà ritorno nel quartiere e se dovesse riuscire a smascherare la sua accusatrice, le parole di quest’ultima perderebbero di credibilità e il suo nome potrebbe finalmente essere ...

