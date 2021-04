Una tonalità di blu mai vista prima nell’illusione ottica che sta facendo impazzire il Web: svelato il mistero (Di martedì 13 aprile 2021) Sta facendo impazzire il Web questo video, che rivelerebbe una straordinaria illusione ottica basata sul colore blu. Sembra che, concentrandosi per 30 secondi sul punto bianco al centro, mettendo il video a schermo intero, si riesca a vedere una sfumatura di blu mai vista prima. L’illusione ottica mostrerebbe una sfumatura di ciano nelle immediate vicinanze del cerchio rosso, ma solo fissando il punto bianco con le modalità appena descritte. La sfumatura si vede se, dopo aver fissato il punto, si chiudono e si riaprono gli occhi velocemente. L’illusione ottica si basa sulle cellule nervose dell’occhio. Il colore prodotto non può essere riprodotto sugli schermi e fa parte dell’immagine residua che queste cellule decodificano dopo la visione. Secondo gli ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 13 aprile 2021) Stail Web questo video, che rivelerebbe una straordinaria illusionebasata sul colore blu. Sembra che, concentrandosi per 30 secondi sul punto bianco al centro, mettendo il video a schermo intero, si riesca a vedere una sfumatura di blu mai. L’illusionemostrerebbe una sfumatura di ciano nelle immediate vicinanze del cerchio rosso, ma solo fissando il punto bianco con le modalità appena descritte. La sfumatura si vede se, dopo aver fissato il punto, si chiudono e si riaprono gli occhi velocemente. L’illusionesi basa sulle cellule nervose dell’occhio. Il colore prodotto non può essere riprodotto sugli schermi e fa parte dell’immagine residua che queste cellule decodificano dopo la visione. Secondo gli ...

Advertising

BooksVegBioEco : Il blu oltremare è una tonalità scura, intensa, perfetta alternativa al classico nero con dei riflessi blu-violacei… - _AccioIdols : RT @itslidiat: appunto, questo è il motivo per il quale Alessandro ha definito la sfida “controproducente”; non stiamo parlando di un “List… - itslidiat : appunto, questo è il motivo per il quale Alessandro ha definito la sfida “controproducente”; non stiamo parlando di… - TessaTrisRose : @Smileforlive_ Anche secondo me! (hai anche la casa blu vero? ??) secondo me più che altro è uno spreco di potenzial… - donasdefuera : Comunque oggi il parrucchiere mi ha detto che ho dei capelli bellissimi, con una tonalità autunnale stupenda, e mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Una tonalità Ombrelloni da giardino: i migliori per la stagione ...triangolare che si possono installare tra due muri in modo da formare un angolo di ombra per poter leggere o gustarvi una bevanda fresca durante le giornate assolate d'estate. I colori dalle tonalità ...

Nintendo Switch Lite: disponibile da maggio la colorazione blu Nintendo ha annunciato una nuova colorazione in arrivo per Nintendo Switch Lite il 7 maggio 2021. A corallo, giallo, grigio e turchese già disponibili, presto si aggiungerà il blu, nella tonalità che potete apprezzare dalle ...

Moda e colori, le tonalità di verde in voga nel 2021. FOTO Sky Tg24 ...triangolare che si possono installare tra due muri in modo da formare un angolo di ombra per poter leggere o gustarvibevanda fresca durante le giornate assolate d'estate. I colori dalle...Nintendo ha annunciatonuova colorazione in arrivo per Nintendo Switch Lite il 7 maggio 2021. A corallo, giallo, grigio e turchese già disponibili, presto si aggiungerà il blu, nellache potete apprezzare dalle ...