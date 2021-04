“Una statua per Gigi Riva” | la lettera alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese

Leggi su tpi

(Di martedì 13 aprile 2021) Vi avevamo raccontato della battaglia di Pietro Porcella e del comitato che coordina per erigere unaa Cagliari in onore di, straordinario calciatore che ha fatto la storia della squadra sarda. Ad ostacolare il loro intento, per una legge del 1927. Per questo Porcella, con lache pubblichiamo, ha deciso di scrivere direttamenteper chiedere la concessione di una deroga. Di seguito il testo della missiva: On.le Signoradott.ssaFacciamo seguitons. istanza del 3.10.2019, nonché al sollecito dell’11.12.2020, per richiedere ancora una volta ...