Una domenica del 57 | a Fuorigrotta | “che bello | quando il Napoli giocherà qua e non al Collana”

(Di martedì 13 aprile 2021) È, verso le nove del mattino. Pasquale si è alzato con calma e ha messo il caffè sul fuoco. È l’ultimadel 1957, verso le nove del mattino. Col caffè sul fuoco, Pasquale è uscito dalla cucina, ha impugnato la macchina fotografica e, attraversando la stanza da pranzo, l’ha sgusciata con calma dalla sua profumata custodia di cuoio. Quattro giorni fa era Natale, oggi è29 dicembre 1957, sono le nove del mattino e Pasquale, aspettando che esca il caffè, esce sul terrazzo tenendo tra le mani la macchina fotografica. Per essere dicembre, la temperatura è mite, l’aria d’inverno è resa soffice da tanta luce, che a ogni cosa offre la sua netta ombra. Fermandosi a un metro e mezzo dalla ringhiera del terrazzo, Pasquale inizia a guardare attraverso l’occhiello della macchina fotografica, nella direzione in cui il ...

Una domenica

