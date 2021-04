Un osservatorio per il Mediterraneo. La Fondazione Icsa lancia OisMed (Di martedì 13 aprile 2021) Un faro puntato sulle instabilità mediterranee, dalle turbolenze del Sahel alle tensioni tra Turchia e Grecia, passando per la “priorità” della Libia e per i traffici che attraversano il nord Africa. È il nuovo osservatorio per la sicurezza nel Mediterraneo (OisMed), lanciato la scorsa settimana dalla Fondazione Icsa, il think tank presieduto dal generale Leonardo Tricarico. Promette di monitorare il contesto di riferimento “con rigore scientifico e pubblicazioni agili e a cadenza regolare”, con approccio inter-disciplinare. UN DIALOGO PER IL Mediterraneo “Negli ultimi trent’anni e in particolare dalla caduta del muro di Berlino – ha spiegato il prefetto Carlo De Stefano, vice presidente della Fondazione – vi sono stati vari tentativi di definire un ... Leggi su formiche (Di martedì 13 aprile 2021) Un faro puntato sulle instabilità mediterranee, dalle turbolenze del Sahel alle tensioni tra Turchia e Grecia, passando per la “priorità” della Libia e per i traffici che attraversano il nord Africa. È il nuovoper la sicurezza nel),to la scorsa settimana dalla, il think tank presieduto dal generale Leonardo Tricarico. Promette di monitorare il contesto di riferimento “con rigore scientifico e pubblicazioni agili e a cadenza regolare”, con approccio inter-disciplinare. UN DIALOGO PER IL“Negli ultimi trent’anni e in particolare dalla caduta del muro di Berlino – ha spiegato il prefetto Carlo De Stefano, vice presidente della– vi sono stati vari tentativi di definire un ...

