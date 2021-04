Un nuovo gioiello per Gasperini: l’Atalanta pensa a Dennis (Di martedì 13 aprile 2021) Un nome nuovo per l’Atalanta della prossima stagione: Emmanuel Dennis, attualmente in prestito al Club Brugge potrebbe fare al caso di Gasp I rumors su Ilicic e Muriel fanno intendere che probabilmente uno dei due saluterà l’Atalanta nel corso del mercato estivo. Se così sarà il club bergamasco sta già lavorando su alcuni nomi interessanti per rimpolpare l’attacco. Uno di questi, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, è quello di Emmanuel Dennis, centravanti classe 97? del Club Brugge ma attualmente in prestito dal Colonia. Secondo HLN il prestito non verrà rinnovato e il Colonia non è ancora convinto di puntare su di lui anche perché ha ancora solo un anno di contratto, per questo l’Atalanta ci sta facendo un pensierino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Un nomeperdella prossima stagione: Emmanuel, attualmente in prestito al Club Brugge potrebbe fare al caso di Gasp I rumors su Ilicic e Muriel fanno intendere che probabilmente uno dei due saluterànel corso del mercato estivo. Se così sarà il club bergamasco sta già lavorando su alcuni nomi interessanti per rimpolpare l’attacco. Uno di questi, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, è quello di Emmanuel, centravanti classe 97? del Club Brugge ma attualmente in prestito dal Colonia. Secondo HLN il prestito non verrà rinnovato e il Colonia non è ancora convinto di puntare su di lui anche perché ha ancora solo un anno di contratto, per questoci sta facendo un pensierino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un nuovo gioiello per Gasperini: l'Atalanta pensa a Dennis Calcio News 24 Gioielli stampati in 3D nati da vecchi cellulari (ANSA) - ROMA, 13 APR - Gioielli personalizzati in stampa 3D nati dai nostri vecchi cellulari. Il progetto Horizon 2020 Fenix, di cui il Politecnico di Milano è partner, ha dato nuova vita ai rifiuti ...

