Un cellulare sulla Luna. Argotec lancia il progetto Ermes (Di martedì 13 aprile 2021) Non poteva che chiamarsi come il messaggero degli dei, “Ermes”, il progetto per un terminale che consentirà di comunicare dalla Luna alla Terra. È tutto italiano, sviluppato da Argotec, l’azienda torinese già a bordo del programma americano Artemis che punta a tornare (e rimanere) sul satellite naturale. DA ANDROMEDA AD EMERS Nei mesi scorsi la società guidata da David Davino aveva presentato Andromeda, il programma (frutto di tre anni di studio) per una costellazione di piccoli satelliti, volta a garantire le telecomunicazioni Terra-Luna. Il campo è espressamente citato nell’intesa tra Italia e Stati Uniti sulla partecipazione nazionale ad Artemis, e rappresenterà uno dei cardini della futura esplorazione Lunare. Il progetto Ermes ... Leggi su formiche (Di martedì 13 aprile 2021) Non poteva che chiamarsi come il messaggero degli dei, “”, ilper un terminale che consentirà di comunicare dallaalla Terra. È tutto italiano, sviluppato da, l’azienda torinese già a bordo del programma americano Artemis che punta a tornare (e rimanere) sul satellite naturale. DA ANDROMEDA AD EMERS Nei mesi scorsi la società guidata da David Davino aveva presentato Andromeda, il programma (frutto di tre anni di studio) per una costellazione di piccoli satelliti, volta a garantire le telecomunicazioni Terra-. Il campo è espressamente citato nell’intesa tra Italia e Stati Unitipartecipazione nazionale ad Artemis, e rappresenterà uno dei cardini della futura esplorazionere. Il...

Advertising

ItsSylvia24 : Ho provato a collegare LiveNow alla tv però stranamente non riesce , in sti giorni devo provare un po’ di volte per… - ff0rt : @NathanDelMare Il Panasonic sulla destra è stato il mio primo cellulare. Lo conservo a futura memoria. - aaorsi72 : @r_campix @FrancescaCphoto @DAZN_IT Su pc e smart niente, ok su cellulare (anche 'mirrorata' sulla smart) - letmeshinewithu : La mia idea era rimanere a studiare qua ma visto che torneró a casa a piedi ho guardato e torna a piovere e mi scoc… - CheshireCat_82 : Avevo il cellulare in mano e cercavo il cellulare sulla scrivania Buon lunedì anche a voi -