Un altro giro, perché si parla tanto di questo film che alcuni scambiano per un'ode alla sbronza (Di martedì 13 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=8ZP-siBnZ8w La trama è di quelle che fanno già parlare del film prima che esca e fanno venire voglia di vederlo. È la storia di 4 amici, 50enni, docenti di un liceo, i quali una sera a cena, parlando, scherzando e bevendo un bel po' come fanno spesso, ridono del fatto che secondo uno studio il fisico umano manca di alcune proprietà che l'alcol gli dona e quindi che vivere sempre un pochettino brilli, con una piccola dose di alcol sempre in circolo migliora le persone. La maniera disperata in cui decidono, il giorno dopo, di provare davvero a vivere così, cioè bevendo sempre qualcosa durante il giorno e non bere invece mai fuori dagli orari di lavoro o nei weekend, rivela molto delle ambizioni del film. Un altro giro racconta di un desiderio molto nordico ...

