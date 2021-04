Ultime Notizie Roma del 13-04-2021 ore 13:10 (Di martedì 13 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio vaccini intenzione regioni figliolo per giugno avremo 45 milioni di dosi a fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il paese di c’è il commissario emergenza covid per Zaia draghi faccia scouting ci sono dovuti sul mercato ti dice di Luca sbaglia Sulle fasce d’età Spallanzani test con altri vaccini dopo la prima dose astrazeneca saranno 600 i volontari che vanno la Seconda dose constraints moderna i due diversi adenovirus di sputnik ad annunciarlo il direttore sanitario Francesco l’hai e l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato e da oggi sarà una giornalista italiana guidare la prestigiosa agenzia di informazioni britannica o Reuters si tratta di Alessandra Galloni è la prima volta in 170 anni di storia della prestigiosa ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio vaccini intenzione regioni figliolo per giugno avremo 45 milioni di dosi a fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il paese di c’è il commissario emergenza covid per Zaia draghi faccia scouting ci sono dovuti sul mercato ti dice di Luca sbaglia Sulle fasce d’età Spallanzani test con altri vaccini dopo la prima dose astrazeneca saranno 600 i volontari che vanno la Seconda dose constraints moderna i due diversi adenovirus di sputnik ad annunciarlo il direttore sanitario Francesco l’hai e l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato e da oggi sarà una giornalista italiana guidare la prestigiosa agenzia di informazioni britannica o Reuters si tratta di Alessandra Galloni è la prima volta in 170 anni di storia della prestigiosa ...

fanpage : 'Credo che si debba guardare con grande attenzione in questo momento alla situazione del Cile, che ha vaccinato con… - Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - Corriere : L’Australia non acquista vaccini Johnson & Johnson: «No altri sieri simili a AstraZeneca» - tempostretto : Un nuovo articolo: (Time out: pronti a ripartire. Entro 31 maggio la liquidazione delle somme) è stato pubblicato s… - junews24com : Sarri ha deciso la prossima squadra? Nuovo incontro in settimana per l'ex Juve - -