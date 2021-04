UFFICIALE: la Lazio ha presentato il ricorso per il caso tamponi (Di martedì 13 aprile 2021) Pochi minuti fa la Lazio ha presentato il proprio ricorso alla Corte Federale per il caso tamponi Come anticipato qualche ora fa oggi sarebbe stato il giorno del ricorso della Lazio alla Corte Federale per il caso tamponi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA Lazio SUL SITO Lazio NEWS 24 L’obiettivo rimane quello di ridurre le pene inflitte dal Tribunale Federale consistenti in 150 mila euro di multa al club biancoceleste ma soprattutto in 7 mesi di inibizione al presidente Lotito e 12 mesi ai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Pochi minuti fa lahail proprioalla Corte Federale per ilCome anticipato qualche ora fa oggi sarebbe stato il giorno deldellaalla Corte Federale per il. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLASUL SITONEWS 24 L’obiettivo rimane quello di ridurre le pene inflitte dal Tribunale Federale consistenti in 150 mila euro di multa al club biancoceleste ma soprattutto in 7 mesi di inibizione al presidente Lotito e 12 mesi ai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

