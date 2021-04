Ufficiale: Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Era l’unico candidato (Di martedì 13 aprile 2021) E’ stato proclamato ufficialmente il presidente del Real Madrid. Si tratta di Florentino Perez, senza sorprese poiché era l’unico candidato. Ieri si è svolto il Consiglio elettorale che ha deliberato la decisione formando anche il Consiglio d’amministrazione del Real Madrid: “È stata presentata una sola candidatura proclamata da questo Consiglio elettorale e ai sensi dell’articolo 40, sezione E, punto 2 del Lo statuto attuale del club, Florentino Pérez Rodríguez è proclamato presidente del Real Madrid” recita il verbale. La formazione completa del Consiglio d’amministrazione presidente: Florentino Pérez ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) E’ stato proclamato ufficialmente ildel. Si tratta di, senza sorprese poiché era. Ieri si è svolto il Consiglio elettorale che ha deliberato la decisione formando anche il Consiglio d’amministrazione del: “È stata presentata una sola candidatura proclamata da questo Consiglio elettorale e ai sensi dell’articolo 40, sezione E, punto 2 del Lo statuto attuale del club,Pérez Rodríguez è proclamatodel” recita il verbale. La formazione completa del Consiglio d’amministrazionePérez ...

