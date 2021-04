**Ucraina: Biden a Putin, 'Usa preoccupati rafforzamento militare Mosca'** (Di martedì 13 aprile 2021) Washington, 13 apr. (Adnkronos) - Joe Biden ha trasmesso a Vladimir Putin la preoccupazione degli Stati Uniti per "l'improvviso rafforzamento militare nella Crimea occupata e ai confini con l'Ucraina e ha sollecitato la Russia ad allentare le tensioni". Nel colloquio telefonico, Biden ha sottolineato "l'incrollabile impegno" degli Stati Uniti nel sostenere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Washington, 13 apr. (Adnkronos) - Joeha trasmesso a Vladimirla preoccupazione degli Stati Uniti per "l'improvvisonella Crimea occupata e ai confini con l'Ucraina e ha sollecitato la Russia ad allentare le tensioni". Nel colloquio telefonico,ha sottolineato "l'incrollabile impegno" degli Stati Uniti nel sostenere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Advertising

gditom : Visto il tono del comunicato della Casa Bianca, la telefonata tra @POTUS e Putin deve essere stata accesa, in parti… - SAGGEIDEE : Si ha come l'impressione che l'avvento alla #CasaBianca di un personaggio, #Biden, più responsabile (ancora tutto d… - FrenkMarino : Tanto rumore per nulla? Non esattamente. La ???? mette pressione su Biden, testando la risposta della nuova amminis… - Marco_Di_Liddo : Le ultime volte, in Georgia (2008) e Ucraina (2014), il Cremlino ha smascherato il bluff di Bush e Obama, forse vuole farlo anche con Biden. - RenatoSouvarine : RT @PMO_W: Ulteriore avviso a #Biden, già ampiamente implicato nel golpe del 2014, che alza la tensione in Ucraina con obbiettivo collatera… -