**Ucraina: Biden a Putin, 'Usa preoccupati rafforzamento militare Mosca'** (Di martedì 13 aprile 2021) Washington, 13 apr. (Adnkronos) – Joe Biden ha trasmesso a Vladimir Putin la preoccupazione degli Stati Uniti per "l'improvviso rafforzamento militare nella Crimea occupata e ai confini con l'Ucraina e ha sollecitato la Russia ad allentare le tensioni". Nel colloquio telefonico, Biden ha sottolineato "l'incrollabile impegno" degli Stati Uniti nel sostenere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

