**Ucraina: Biden a Putin, 'Usa preoccupati rafforzamento militare Mosca'** (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

MMastrantuono : RT @lucianoghelfi: In una telefonata #Biden ha proposto a #Putin un incontro in un paese terzo per discutere #l'intera gamma dei problemi c… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: In una telefonata #Biden ha proposto a #Putin un incontro in un paese terzo per discutere #l'intera gamma dei problemi c… - lucianoghelfi : In una telefonata #Biden ha proposto a #Putin un incontro in un paese terzo per discutere #l'intera gamma dei probl… - TV7Benevento : **Ucraina: Biden a Putin, 'Usa preoccupati rafforzamento militare Mosca'**... - Activnews24 : ?? #BREAKING | Il presidente Usa, Joe #Biden, esorta il suo omologo russo, Vladimir #Putin ad allentare le tensioni… -