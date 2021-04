Turismo in allarme: vaccinate i nostri addetti Tamponi e assicurazioni per salvare l’estate (Di martedì 13 aprile 2021) Le strategie per rispondere alla concorrenza dall’estero: assicurazioni senza penali e tamponi negli hotel. «Ma i lavoratori del Turismo vanno vaccinati al più presto» Leggi su corriere (Di martedì 13 aprile 2021) Le strategie per rispondere alla concorrenza dall’estero:senza penali e tamponi negli hotel. «Ma i lavoratori delvanno vaccinati al più presto»

Advertising

consumatori : #turismo: 'urgono misure perché almeno per questa estate, da giugno a settembre, le vacanze possano ripartire in mo… - PalermoToday : L'allarme dell'associazione Bus turistici: 'Ripartenza il 2 giugno? Si rischia il flop' - cristiarm : Turismo, Istat: nel 2020 viaggi dimezzati ed è allarme operatori per estate 2021 - fisco24_info : Turismo, Istat: nel 2020 viaggi dimezzati ed è allarme operatori per estate 2021: I viaggi degli italiani per trasc… - crotoneok : ? Coldiretti lancia l'allarme: senza turismo a rischio i tesori agroalimentari. Intensificare le vaccinazioni… -