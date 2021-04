Trump il negazionista pur di attaccare Biden critica lo stop a J&J

Advertising

huge1961 : RT @globalistIT: - Keynesblog : RT @globalistIT: - globalistIT : - apavo75 : RT @Pinucci63757977: Ospite fissa di Floris che le ha fatto la campagna elettorale: ha subito il fascino di Trump, negazionista. Neuroparla… - mrcllznn : RT @Pinucci63757977: Ospite fissa di Floris che le ha fatto la campagna elettorale: ha subito il fascino di Trump, negazionista. Neuroparla… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump negazionista

Globalist.it

Da convintoha condotto negli Stati Uniti una politica anti - Covid decisa seppur contraddittoria e incoerente arrivando a farsi vaccinare di nascosto. Oggi Donald, pur di fare ...Negli Stati Uniti, ogni comizio dell'ex presidente Donald" all'epoca in corsa per la rielezione " è stato una palese convention. Folle senza mascherina, ammassate senza ...L’estremista di destra contro la pausa che le agenzie federali hanno chiesto nella somministrazione del nuovo vaccino ...Una gita che gli è costata l’incarico. Negli Stati Uniti, ogni comizio dell’ex presidente Donald Trump – all’epoca in corsa per la rielezione – è stato una palese convention negazionista. Folle senza ...