“Troppe salme da cremare per Covid” Roma come Bergamo | cimiteri al collasso

(Di martedì 13 aprile 2021) Aci sonodae Ama, la municipale che si occupa anche dei serviziali della Capitale, annuncia da domani “e per tutti i giorni strettamente utili, al fine di ridurre il numero diin giacenza per cremazione, a seguito dello straordinario flusso in entrata registrato negli ultimi giorni, verranno privilegiate tutte le forme di sepoltura alternativa dandone ampia comunicazione alle agenzie funebri”. Ama inoltre ha annunciato l’aumento del personale dedicato: “Il progressivo incremento delle risorse amministrative dedicate, consentirà già da questa settimana un aumento significativo delle lavorazioni pratiche in entrata con le maestranze del comparto comunque al lavoro anche da remoto, restando pienamente operativo il forno crematorio”, spiega ...

Un caso che riporta indietro la mente facendomi ricordare il dramma dei morti di Bergamo. A causa dell'alto numero di morti, sonoleda cremare a Roma e Ama, la municipale che si occupa anche dei servizi cimiteriali della Capitale, annuncia cda domani 'e per tutti i giorni strettamente utili, al fine di ridurre il ...A Roma ci sono troppi morti a causa del Covid , ma non solo, e quindida cremare. Un problema non da poco e così Ama, la municipale che si occupa anche dei servizi cimiteriali a Roma, da oggi 'e per tutti i giorni strettamente utili' privilegerà 'tutte le ...La capitale in difficoltà per i troppi morti: Ama annuncia che sarà ridotto il numero di salme in giacenza per cremazione, a seguito dello straordinario flusso in entrata registrato negli ultimi giorn ...C’è anche chi, esasperato, decide di portare la salma fuori dalla regione Lazio. Un triste viaggio senza ritorno. LA DIFESA DI AMA: TROPPI DECESSI E POCHI DIPENDENTI. Troppi decessi e troppi tagli da ...