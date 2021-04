Trombosi anche con J&J: bloccata la distribuzione dei vaccini in Europa. Italia nei guai (Di martedì 13 aprile 2021) «Abbiamo preso la decisione di ritardare la distribuzione del nostro vaccino Covid-19 in Europa». È la scelta “proattiva” annunciata dal gruppo farmaceutico Usa Johnson & Johnson dopo lo stop delle autorità sanitarie americane in via precauzionale, a seguito di sei casi di Trombosi registrati in donne dopo l’iniezione-scudo. «Siamo consapevoli che eventi tromboembolici, inclusi quelli associati a trombocitopenia, sono stati segnalati con i vaccini Covid-19. Al momento non è stata stabilita una chiara relazione causale tra questi rari eventi e il vaccino Janssen (J&J) Covid-19». J&J assicura che la sicurezza rimane la “priorità numero uno”. L’impegno resta quello di condividere con le autorità competenti «tutte le segnalazioni di eventi avversi». J&J, la Casa Bianca: «Nessun impatto sul piano ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 aprile 2021) «Abbiamo preso la decisione di ritardare ladel nostro vaccino Covid-19 in». È la scelta “proattiva” annunciata dal gruppo farmaceutico Usa Johnson & Johnson dopo lo stop delle autorità sanitarie americane in via precauzionale, a seguito di sei casi diregistrati in donne dopo l’iniezione-scudo. «Siamo consapevoli che eventi tromboembolici, inclusi quelli associati a trombocitopenia, sono stati segnalati con iCovid-19. Al momento non è stata stabilita una chiara relazione causale tra questi rari eventi e il vaccino Janssen (J&J) Covid-19». J&J assicura che la sicurezza rimane la “priorità numero uno”. L’impegno resta quello di condividere con le autorità competenti «tutte le segnalazioni di eventi avversi». J&J, la Casa Bianca: «Nessun impatto sul piano ...

