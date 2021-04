Treni “Covid free” Roma-Milano dal 16 aprile | si sale solo con tampone negativo | ecco come funziona

(Di martedì 13 aprile 2021), dal 16i primiDopo gli aerei “” l’iniziativa si estende anche ai. Dal 16, in via sperimentale,talia (Gruppo Ferrovie dello Stato) lancia il nuovo servizio sulla tratta. I passeggeri che vogliono viaggiare sul Frecciarossadovranno esibire l’esito delal-19. Senza, non si potrà salire a bordo del treno. Il primo trenoparte venerdì daTermini alle 8.50 e il secondo daCentrale alle 18. ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, controlli #Nas su mezzi pubblici: tracce del virus su bus e treni. - Agenzia_Italia : Il virus trovato dai Nas su bus e treni - SkyTG24 : Covid, Nas trovano tracce del virus sulle superfici di 32 bus e treni - EffeF61 : RT @FabioFranchi1: La Lega è contraria all'obbligo vaccinale ed al pass. Lo hanno detto mille e una volta (@borghi_claudio). Infatti Garav… - Davide00969726 : RT @FabioFranchi1: La Lega è contraria all'obbligo vaccinale ed al pass. Lo hanno detto mille e una volta (@borghi_claudio). Infatti Garav… -

Ultime Notizie dalla rete : Treni Covid

Amuchina Gel X - Germ, il disinfettante mani di Angelini Pharma, a bordo dei 1.200regionali di Trenitalia che ogni giorno offrono 6.000 collegamenti in tutta Italia. abr/trgAmuchina Gel XGerm , il disinfettante mani divenuto simbolo della lotta al- 19 nella quotidianità, sale a bordo dei 1.200regionali di Trenitalia ( Gruppo FS Italiane ) che ogni giorno offrono 6.000 collegamenti in tutta Italia. Amuchina Gel XGerm è stato Eletto ...Stampa Un treno a lunga percorrenza dove i servizi igienici sono quasi tutti fuori uso, costringendo i passeggeri ad attraversare tutte le carrozze prima di trovare una toilette funzionante, in barba ...Un manager dell'azienda ha affermato che dall'inizio di quest'anno, il gruppo ha dato la priorità al servizio di treno merci Cina-Europa per minimizzare l'impatto della pandemia di Covid-19 sulle cate ...