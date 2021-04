"Tre vaccini, lo stesso vettore". Non solo J&J, Antonella Viola: ecco il pericolo più grande per la campagna (Di martedì 13 aprile 2021) A Otto e Mezzo di Lilli Gruber, in onda su La7, tiene banco lo stop al vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti e in altri Paesi, con l'Italia che potrebbe fare altrettanto. Potrebbe trattarsi di un altro duro colpo alla campagna vaccinale, soprattutto dopo quanto accaduto con AstraZeneca. Ospite della Gruber, ecco l'immunologa Antonella Viola, alla quale la conduttrice chiede se la scelta su J&J è giustificata, o se al contrario c'è troppo trambusto e allarme. "Si tratta di tutelare la salute delle persone e la fiducia nei vaccini. È la dimostrazione che il processo di farmacovigilanza prosegue in modo scrupoloso e attento. La scelta è arrivata dopo sei eventi trombotici su donne con meno di 48 anni, 6 casi su circa 7 milioni di dosi somministrate: eventi davvero rari. Ma considerando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) A Otto e Mezzo di Lilli Gruber, in onda su La7, tiene banco lo stop al vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti e in altri Paesi, con l'Italia che potrebbe fare altrettanto. Potrebbe trattarsi di un altro duro colpo allavaccinale, soprattutto dopo quanto accaduto con AstraZeneca. Ospite della Gruber,l'immunologa, alla quale la conduttrice chiede se la scelta su J&J è giustificata, o se al contrario c'è troppo trambusto e allarme. "Si tratta di tutelare la salute delle persone e la fiducia nei. È la dimostrazione che il processo di farmacovigilanza prosegue in modo scrupoloso e attento. La scelta è arrivata dopo sei eventi trombotici su donne con meno di 48 anni, 6 casi su circa 7 milioni di dosi somministrate: eventi davvero rari. Ma considerando ...

