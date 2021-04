Tre azioni urgenti per un accesso equo al vaccino anti-Covid (Di martedì 13 aprile 2021) È passato poco più di un anno da quando il Covid-19 ha trasformato le vite di tutti noi. E in tempi record, uniti più che mai, siamo riusciti a raggiungere un obiettivo prima impensabile: creare dei vaccini per combattere un virus che ci ha coinvolti tutti personalmente. Gli scienziati, le aziende, i governi, i filantropi e le istituzioni multilaterali hanno collaborato per testare, trasportare e iniziare a somministrare questi vaccini in modo sicuro e in tempi rapidissimi. Dobbiamo essere fieri di quanto finora raggiunto. Ma la lotta contro il virus non è ancora finita: man mano che emergono nuove varianti in tutto il mondo, aumenta il rischio di una battuta d’arresto. Purtroppo, i vaccini non sono ancora sufficienti per tutti. Le scorte disponibili sono concentrate nelle mani di troppo pochi. Alcuni paesi hanno contrattato per un numero di dosi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) È passato poco più di un anno da quando il-19 ha trasformato le vite di tutti noi. E in tempi record, uniti più che mai, siamo riusciti a raggiungere un obiettivo prima impensabile: creare dei vaccini per combattere un virus che ci ha coinvolti tutti personalmente. Gli scienziati, le aziende, i governi, i filantropi e le istituzioni multilaterali hanno collaborato per testare, trasportare e iniziare a somministrare questi vaccini in modo sicuro e in tempi rapidissimi. Dobbiamo essere fieri di quanto finora raggiunto. Ma la lotta contro il virus non è ancora finita: man mano che emergono nuove variin tutto il mondo, aumenta il rischio di una battuta d’arresto. Purtroppo, i vaccini non sono ancora sufficienti per tutti. Le scorte disponibili sono concentrate nelle mani di troppo pochi. Alcuni paesi hanno contrattato per un numero di dosi ...

Advertising

Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Tre azioni urgenti per un accesso equo al vaccino anti-Covid - RobertaLuciani1 : RT @HuffPostItalia: Tre azioni urgenti per un accesso equo al vaccino anti-Covid - HuffPostItalia : Tre azioni urgenti per un accesso equo al vaccino anti-Covid - keneonwuakpa : RT @keneonwuakpa: Nelle ultime tre gare l'Atalanta ha cambiato modulo passando dal 3-4-1-2/3-4-2-1 al 4-2-3-1, ma i princìpi di gioco sono… - endlosenacht : @glowspearb Taci che sto urlando da tre giorni e mi sono unita a mille gruppi e azioni per massvotarlo I ain't taking this sh1t -

Ultime Notizie dalla rete : Tre azioni Fabrizio Bernini designato presidente di Confindustria Toscana Sud Senza dubbio uno dei settori si cui si concentrerà il lavoro dei tre imprenditori sarà la ...il supportare lo sviluppo delle life sciences gli altri focus principali su cui costruire azioni e ...

La vera rivelazione della Premier: da favola a realtà Non a caso, Gareth Southgate lo ha notato e anche convocato con i Tre Leoni. Il 24enne inglese è ... più del 50% di possesso palla di media a partita , aiuta nel creare azioni offensive. Il segreto è ...

Tre azioni americane su cui investire nella settimana delle trimestrali BorsaInside Aderenza terapeutica: la vera sfida è il coinvolgimento delle Regioni Prende il via un percorso di Cittadinanzattiva per raggiungere un obiettivo ambizioso, ma concreto: arrivare ad un Action Plan nazionale e ad un Manifesto da presentare al Ministero ...

I ritardi di Palermo capitale della Cultura 2018. Finalmente sbloccati i fondi dello Stato. Per concludersi, finalmente con Il Ministero della Cultura, che braccato dal parlamentare Davide Faraone, eroga dopo tre anni, la prima tranche (pari ... manifestando apprezzamento per l’azione svolta ...

Senza dubbio uno dei settori si cui si concentrerà il lavoro deiimprenditori sarà la ...il supportare lo sviluppo delle life sciences gli altri focus principali su cui costruiree ...Non a caso, Gareth Southgate lo ha notato e anche convocato con iLeoni. Il 24enne inglese è ... più del 50% di possesso palla di media a partita , aiuta nel creareoffensive. Il segreto è ...Prende il via un percorso di Cittadinanzattiva per raggiungere un obiettivo ambizioso, ma concreto: arrivare ad un Action Plan nazionale e ad un Manifesto da presentare al Ministero ...Per concludersi, finalmente con Il Ministero della Cultura, che braccato dal parlamentare Davide Faraone, eroga dopo tre anni, la prima tranche (pari ... manifestando apprezzamento per l’azione svolta ...