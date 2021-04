Trattativa Ue-Pfizer per nuove dosi. Ma l’azienda alza il prezzo del 60% (Di martedì 13 aprile 2021) Da 12 a 19.50 euro a dose. Nel giro di una manciata di mesi, Pfizer ha aumentato il prezzo del suo vaccino anti Covid di 7.50 euro, ovvero di oltre il 60% rispetto al presunto costo iniziale. La soffiata è arrivata direttamente dalla Bulgaria, dove il primo ministro Boyko Borissov ha puntato il dito contro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 13 aprile 2021) Da 12 a 19.50 euro a dose. Nel giro di una manciata di mesi,ha aumentato ildel suo vaccino anti Covid di 7.50 euro, ovvero di oltre il 60% rispetto al presunto costo iniziale. La soffiata è arrivata direttamente dalla Bulgaria, dove il primo ministro Boyko Borissov ha puntato il dito contro InsideOver.

Advertising

TommyBrain : Scenari:Vaccini: Pfizer manda i prezzi alle stelle per il 2022-23. Altra ottima trattativa della Commissione - IacobellisT : Scenari:Vaccini: Pfizer manda i prezzi alle stelle per il 2022-23. Altra ottima trattativa della Commissione - giulianol : @Colombo9luglio I 900 milioni di dosi sono parte della trattativa tra UE e Pfizer per vaccini anti-Covid per il periodo 2022-2023. - TommyBrain : RT @scenarieconomic: Vaccini: Pfizer manda i prezzi alle stesse per il 2022-23. Altra ottima trattativa della Commissione - IacobellisT : RT @scenarieconomic: Vaccini: Pfizer manda i prezzi alle stesse per il 2022-23. Altra ottima trattativa della Commissione -