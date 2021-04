Trasferito il sacerdote negazionista che incitava a non indossare la mascherina (Di martedì 13 aprile 2021) Con Papa Francesco e la Conferenza episcolape impegnati in una campagna di sensibilizzazione sui rischi del Covid e sull'esigenza di rispotare le regole, poteva reggere un sacerdote negazionista? No. ... Leggi su globalist (Di martedì 13 aprile 2021) Con Papa Francesco e la Conferenza episcolape impegnati in una campagna di sensibilizzazione sui rischi del Covid e sull'esigenza di rispotare le regole, poteva reggere un? No. ...

Ultime Notizie dalla rete : Trasferito sacerdote Trasferito il sacerdote negazionista che incitava a non indossare la mascherina Il sacerdote 'no mask' di Vanzago, paese alle porte del Milanese, è stato trasferito: le sue omelie e le sue osservazioni contro la 'museruola' ovvero la mascherina e i diritti lesi in tempi di Covid,...

Covid: sacerdote 'no mask' trasferito da parrocchia Milanese E' stato trasferito don Diego Minoni, sacerdote 'no mask' di Vanzago, paese alle porte del Milanese, dove le sue omelie e le sue osservazioni contro la 'museruola' ovvero la mascherina e i diritti lesi in ...

Covid: sacerdote 'no mask' trasferito da parrocchia milanese - Lombardia Agenzia ANSA Trasferito il sacerdote negazionista che incitava a non indossare la mascherina Don Diego Minoni è stato trasferito da Vanzago a causa delle sue omelie e le sue osservazioni contro la 'museruola' ovvero la mascherina ...

Succede a Vanzago: don Diego prete “No mask” viene trasferito dalla Curia VANZAGO – E’ stato trasferito don Diego Minoni, sacerdote ‘no mask’ di Vanzago, paese alle porte del Milanese, dove le sue omelie e le sue osservazioni contro la ‘museruola’ ovvero la mascherina e i ...

