Transizione ecologica Draghi vede Enel | Eni | Snam | Stellantis e Terna

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il presidente e ad di Stellantis John Elkann e gli amministratori delegati di Eni (Claudio Descalzi), Enel (Francesco Starace), Snam (Marco Alverà), e Terna (Stefano Antonio Donnarumma). Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi legati all'energia e alla Transizione energetica.

