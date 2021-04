(Di martedì 13 aprile 2021) Aveva appena finito il suo turno diin una RSA della provincia die stavando a casa. Una giornata come tante che si è trasformata inD’Anna, 25, originaria di Acerra ma da tempo a, stava percorrendo via Epitaffio, la strada che collegaScalo al capoluogo pontino quando, ha perso illlo dell’auto e si ètaun. Un impatto fatale che non le ha lasciato, purtroppo, scampo. Forse, a causa del maltempo, ha sbandato con la sua Lancia Ypsilon e si è scontrata con l’albero. La redazione si stringe al dolore della famiglia su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Tragedia a Latina, si schianta contro un pino: Maddalena perde la vita a 25 anni mentre torna dal lavoro - CorriereCitta : Tragedia a Latina: 25enne si schianta mentre torna a casa. La ragazza non ce l'ha fatta - Lazio_TV : LATINA: TRAGEDIA A BORGO GRAPPA, MUORE UNA DONNA (VIDEO)

Una strada che collega Latina Scalo a Latina, quella di Via Epitaffio, che nel corso degli anni è stata teatro di numerosi incidenti, anche mortali. Anche questa volte, purtroppo, è avvenuta la tragedia. È una ragazza di 25 anni la vittima di un tragico incidente stradale che si è consumato ieri sera in via Epitaffio, strada che da Latina Scalo porta a Latina. La giovane era al volante di una Lancia Y