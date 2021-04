Traffico di rifiuti nel Vallo di Diano, Pellegrino (Iv): “Grande attenzione alla criminalità sul territorio” (Di martedì 13 aprile 2021) NAPOLI – “L’operazione conferma che c’è grande attenzione da parte delle organizzazioni criminali sul territorio del Vallo di Diano. Ringrazio la magistratura e le forze dell’ordine per aver acceso un faro su questa situazione e per aver bloccato un’illegalità che danneggiava il territorio, il suo futuro e quello dei nostri figli perché il pregio ambientale dell’area del Vallo di Diano e di tutto il Parco nazionale del Cilento e degli Alburni è la componente più forte e se lo andiamo a distruggere il danno è enorme”. Lo afferma alla Dire Tommaso Pellegrino, consigliere regionale campano di Italia Viva e presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, commentando l’arresto di ieri di sette persone, tra cui il ‘Re Mida’ Cardiello, per traffico organizzato di rifiuti e inquinamento ambientale. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) NAPOLI – “L’operazione conferma che c’è grande attenzione da parte delle organizzazioni criminali sul territorio del Vallo di Diano. Ringrazio la magistratura e le forze dell’ordine per aver acceso un faro su questa situazione e per aver bloccato un’illegalità che danneggiava il territorio, il suo futuro e quello dei nostri figli perché il pregio ambientale dell’area del Vallo di Diano e di tutto il Parco nazionale del Cilento e degli Alburni è la componente più forte e se lo andiamo a distruggere il danno è enorme”. Lo afferma alla Dire Tommaso Pellegrino, consigliere regionale campano di Italia Viva e presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, commentando l’arresto di ieri di sette persone, tra cui il ‘Re Mida’ Cardiello, per traffico organizzato di rifiuti e inquinamento ambientale.

