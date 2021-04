Toni non ha dubbi: “Haaland attaccante del futuro. Lui il colpo di mercato perfetto” (Di martedì 13 aprile 2021) Gol a raffica e reti pesantissime. Erling Haaland si sta confermando sempre più l'attaccante del momento. L'ex bomber azzurro Luca Toni analizzerà "Haaland è l'attaccante del futuro. Lui e Mbappè saranno gli eredi di CR7 e Messi. Haaland è una forza della natura, se fossi il presidente di una squadra non avrei dubbi e punterei tutto su di lui".caption id="attachment 1110751" align="alignnone" width="2032" Haaland Borussia Dortmund (getty images)/captionMILANToni si è anche soffermato sulla Serie A, analizzando il momento del Milan: "Maldini sta facendo molto bene a livello dirigenziali al Milan. Ha preso giovani importanti. La mia prima presenza in A è stata contro il Milan, mi hanno marcato Maldini e Costacurta e alla ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Gol a raffica e reti pesantissime. Erlingsi sta confermando sempre più l'del momento. L'ex bomber azzurro Lucaanalizzerà "è l'del. Lui e Mbappè saranno gli eredi di CR7 e Messi.è una forza della natura, se fossi il presidente di una squadra non avreie punterei tutto su di lui".caption id="attachment 1110751" align="alignnone" width="2032"Borussia Dortmund (getty images)/captionMILANsi è anche soffermato sulla Serie A, analizzando il momento del Milan: "Maldini sta facendo molto bene a livello dirigenziali al Milan. Ha preso giovani importanti. La mia prima presenza in A è stata contro il Milan, mi hanno marcato Maldini e Costacurta e alla ...

