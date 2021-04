Tokyo 2020: nuove restrizioni per il Covid. E il 72% dei giapponesi non vuole le Olimpiadi (Di martedì 13 aprile 2021) Siamo alle solite. L’ennesimo sondaggio (su un campione per altro basso, come sempre) non fa cambiare idea al popolo giapponese: il 72% vuole che le Olimpiadi del 2021 vengano riprogrammate ancora o addirittura cancellate, secondo un sondaggio condotto da Kyodo News. La cancellazione è poco probabile, ma non da escludere completamente. Un altro rinvio, invece, il CIO ha parlato chiaro in questo senso, non è previsto: o si fanno nel 2021 o saltano per sempre. La staffetta della Torcia Olimpica, lanciata nella Prefettura nord-orientale di Fukushima, è stata annullata questa settimana sulle strade pubbliche nella prefettura occidentale di Osaka a causa della rapida diffusione di nuove varianti del Coronavirus. Il Governo del primo ministro Yoshihide Suga ha esteso poi un semi-stato di emergenza nelle principali città di ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Siamo alle solite. L’ennesimo sondaggio (su un campione per altro basso, come sempre) non fa cambiare idea al popolo giapponese: il 72%che ledel 2021 vengano riprogrammate ancora o addirittura cancellate, secondo un sondaggio condotto da Kyodo News. La cancellazione è poco probabile, ma non da escludere completamente. Un altro rinvio, invece, il CIO ha parlato chiaro in questo senso, non è previsto: o si fanno nel 2021 o saltano per sempre. La staffetta della Torcia Olimpica, lanciata nella Prefettura nord-orientale di Fukushima, è stata annullata questa settimana sulle strade pubbliche nella prefettura occidentale di Osaka a causa della rapida diffusione divarianti del Coronavirus. Il Governo del primo ministro Yoshihide Suga ha esteso poi un semi-stato di emergenza nelle principali città di ...

