Tiro a segno: Valentina Turisini eletta come rappresentante dei tecnici nel Consiglio Nazionale CONI 2021-2024 (Di martedì 13 aprile 2021) In questo momento nel quale la governance UITS vive un momento di profonda incertezza, il mondo del Tiro a segno italiano può comunque essere felice per una notizia di politica sportiva. Valentina Turisini infatti, responsabile della Nazionale di Tiro a segno, è stata eletta come rappresentante dei tecnici nel Consiglio Nazionale CONI 2021-2024. Una conferma per la dirigente nativa di Trieste, che ormai è diventato un punto di riferimento all'interno del panorama sportivo Nazionale. Assieme a lei, che ha ottenuto 31 voti, vi saranno: Orazio Arancio (Rugby) 36, Giulia Quintavalle (Fijlkam) 35 e Kelum ...

