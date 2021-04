Tifosi a Euro 2020, ufficiale: l’Italia avrà il pubblico allo stadio Olimpico (Di martedì 13 aprile 2021) Tifosi a Euro 2020, è arrivato l’ok definitivo dal Governo italiano presieduto da Mario Draghi. Felicità enorme per Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che in questo modo salva la presenza della rassegna continentale, riservata alle Nazionali, in Italia. allo stadio Olimpico potrà entrare il 25% dei Tifosi. Adesso è ufficiale. Il Governo italiano ha appena dato il suo ok, come anticipato dall’Ansa, con una lettera del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per la presenza del pubblico allo stadio Olimpico per l’Europeo di calcio, nella misura richiesta dell’Uefa di “almeno il 25% della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021), è arrivato l’ok definitivo dal Governo italiano presieduto da Mario Draghi. Felicità enorme per Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che in questo modo salva la presenza della rassegna continentale, riservata alle Nazionali, in Italia.potrà entrare il 25% dei. Adesso è. Il Governo italiano ha appena dato il suo ok, come anticipato dall’Ansa, con una lettera del sottosegretarioSport Valentina Vezzali, al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per la presenza delper l’peo di calcio, nella misura richiesta dell’Uefa di “almeno il 25% della ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IL GOVERNO DÀ L'OK A 25% TIFOSI PER EUROPEO A ROMA Lettera inviata dal sottosegretario Vezzali… - Moixus1970 : RT @calciomercatoit: ??#Euro2020 a Roma coi tifosi, ok del Governo! Lettera a #Gravina: via libera al 25% della capienza - RedazioneFM : #Euro2020: Olimpico aperto al 25% di tifosi - TuttoASRoma : EURO 2020 Ok del governo al 25% di tifosi allo stadio - Gubbo1 : E voi che eravate tutti preoccupati... -