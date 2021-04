The Slumber Party Massacre: in arrivo un remake del film cult degli anni '80 (Di martedì 13 aprile 2021) Il film horror The Slumber Party Massacre, arrivato nelle sale nel 1982, tornerà sugli schermi di Syfy con un remake. The Slumber Party Massacre, il film cult distribuito nelle sale nel 1982, avrà un remake che verrà trasmesso da Syfy entro la fine del 2021. Le riprese del progetto si sono concluse un mese fa in Sud Africa e la produzione è stata curata da Shout! Studios e Blue Ice Pictures. La nuova versione di The Slumber Party Massacre è stata diretta da Danishka Esterhazy e scritta da Suzanne Keilly, già nel team di Ash vs. Evil Dead. I protagonisti saranno Hannah Gonera, Frances Sholto-Douglas, Mila Rayne, Alex McGregor e Reze-Tiana Wessels. Brent ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021) Ilhorror The, arrivato nelle sale nel 1982, tornerà sugli schermi di Syfy con un. The, ildistribuito nelle sale nel 1982, avrà unche verrà trasmesso da Syfy entro la fine del 2021. Le riprese del progetto si sono concluse un mese fa in Sud Africa e la produzione è stata curata da Shout! Studios e Blue Ice Pictures. La nuova versione di Theè stata diretta da Danishka Esterhazy e scritta da Suzanne Keilly, già nel team di Ash vs. Evil Dead. I protagonisti saranno Hannah Gonera, Frances Sholto-Douglas, Mila Rayne, Alex McGregor e Reze-Tiana Wessels. Brent ...

