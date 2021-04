The Powerpuff girls: ecco la prima foto delle protagoniste (Di martedì 13 aprile 2021) The Powerpuff girls, adattamento delle cartoonesche Superchicche, ci propone la prima foto promozionale che ritrae le sue protagoniste È da un po’ che si parla di The Powerpuff girls, adattamento in live-action della celebre serie animata nota in Italia con il nome di Superchicche. Il progetto, realizzato per The CW, ci mostrerà le tre protagoniste dotate di superpoteri – nel cartoon italiano Lolly, Dolly e Molly – ormai ventenni, alle prese con nuove avventure. Ad impersonare le tre eroine troviamo le giovani Dove Cameron (Agents of S.H.I.E.L.D), Chloe Bennet (Nashville, Agents of S.H.I.E.L.D.) e Yana Perrault. La prima foto promozionale dello show ritrae proprio le tre attrici, ognuna vestita con ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 aprile 2021) The, adattamentocartoonesche Superchicche, ci propone lapromozionale che ritrae le sueÈ da un po’ che si parla di The, adattamento in live-action della celebre serie animata nota in Italia con il nome di Superchicche. Il progetto, realizzato per The CW, ci mostrerà le tredotate di superpoteri – nel cartoon italiano Lolly, Dolly e Molly – ormai ventenni, alle prese con nuove avventure. Ad impersonare le tre eroine troviamo le giovani Dove Cameron (Agents of S.H.I.E.L.D), Chloe Bennet (Nashville, Agents of S.H.I.E.L.D.) e Yana Perrault. Lapromozionale dello show ritrae proprio le tre attrici, ognuna vestita con ...

