The Crown 5: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione della serie Netflix sulla royal family inglese (Di martedì 13 aprile 2021) Lo dice Variety. Quindi è ufficiale. The Crown 5 ha finalmente una data di inizio riprese. E, di conseguenza, di messa in onda. Il nuovissimo cast e la troupe sono attesi negli studi cinematografici inglesi per dare il primo ciak a luglio. Per poter vedere, così, cosa riserva l'ultima parte del millennio alla famiglia reale inglese secondo Peter Morgan. E Netflix. Ma noi dovremo aspettare fino al 2022. Le riprese iniziano a luglio Lo avevano ampiamente anticipato: The Crown non finirà con la quinta stagione. Ne è prevista, infatti, una sesta. E, tra le righe si legge che, come successo per la terza e la quarta, le riprese degli ultimi due segmenti potrebbero essere effettuate una di seguito all'altra. Per risparmiare tempi e costi. Come per le altre volte, le riprese principali saranno effettuate agli ...

