Tg Politico Parlamentare, edizione del 13 aprile 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) Continuano le proteste nelle piazze italiane con commercianti e ristoratori che chiedono certezze sulle riaperture. Le associazioni delle imprese auspicano più ristori e vogliono misure sulla liquidità. Nelle prossime ore il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei ministri un altro scostamento di bilancio da 40 miliardi e dare il via libera al Def, il documento di economia e finanza con il nuovo quadro dei conti pubblici. I tecnici di via XX settembre studiano un fondo ad hoc per finanziare le opere pubbliche che rimarranno fuori dal Recovery plan. Tra questi progetti spicca l'alta velocità Salerno-Reggio. Per spingere la ripresa e riattivare il mercato del lavoro si punta a un pacchetto di sgravi sui contratti a termine di oltre un miliardo. OBIETTIVO 500MILA DOSI PER FINE APRILE

