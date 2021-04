Tg Musica, edizione del 13 aprile 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) A cinque anni dalla sua scomparsa, la voce di Prince torna a risuonare su piattaforme e radio grazie a un album inedito. Uscirà il 30 luglio ‘Welcome 2 America’, nuovo disco della popstar morta il 21 aprile 2016. Ad annunciarlo sono gli eredi dell’artista, che rilasciano anche non pochi dettagli. Il lavoro conterrà 12 brani registrati nel 2010, che raccontano le preoccupazioni e le speranze di Prince per una società in continuo cambiamento. Sarebbero solo alcuni dell’enorme lista di pezzi conservati in cassaforte dall’interprete di ‘Purple Rain’ prima di andarsene. Tanti da poter pubblicare un disco all’anno per oltre 100 anni e ‘Welcome 2 America’ è solo l’inizio. ACHILLE LAURO TORNA CON LAURO, IL SUO NUOVO DISCO Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) A cinque anni dalla sua scomparsa, la voce di Prince torna a risuonare su piattaforme e radio grazie a un album inedito. Uscirà il 30 luglio ‘Welcome 2 America’, nuovo disco della popstar morta il 21 aprile 2016. Ad annunciarlo sono gli eredi dell’artista, che rilasciano anche non pochi dettagli. Il lavoro conterrà 12 brani registrati nel 2010, che raccontano le preoccupazioni e le speranze di Prince per una società in continuo cambiamento. Sarebbero solo alcuni dell’enorme lista di pezzi conservati in cassaforte dall’interprete di ‘Purple Rain’ prima di andarsene. Tanti da poter pubblicare un disco all’anno per oltre 100 anni e ‘Welcome 2 America’ è solo l’inizio. ACHILLE LAURO TORNA CON LAURO, IL SUO NUOVO DISCO

Advertising

BarbaraSantelli : Sono passati 14 anni dall’ultima edizione del Festivalbar e chi è stato spettatore della manifestazione musicale, n… - sehmagazine : ?? Proclamati i vincitori della V edizione del Premio musicale “Matteo Sanna”. Premiati gli allievi dei Conservatori… - Darek87977474 : RT @timeinjazz: #Stelle E' questo il tema scelto da #timeinjazz per la sua XXXIV edizione che si svolgerà a #Berchidda e dintorni che ci po… - ItalyinAO : RT @ItalyMFA: “Vivo D’arte” è giunta alla sua terza edizione. Il premio per le discipline del teatro, della musica e della danza contempora… - wordsandmore1 : ? Partite le iscrizioni alla 36ª edizione del Premio Giuseppe Dessì, in programma a Villacidro (Sud Sardegna) dal 2… -