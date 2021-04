Teva lancia nuova grafica confezioni farmaci, al via campagna informativa (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) – Una nuova grafica migliorata, più chiara e in grado di facilitare la riconoscibilità dei farmaci, con l’obiettivo di favorirne un’assunzione sempre più corretta e consapevole. Teva, azienda farmaceutica leader nei farmaci equivalenti e biologici, ha presentato oggi in occasione del digital talk ‘Teva per te. Quando il design è al servizio della salute’, all’interno dell’edizione 2021 del Fuorisalone, la nuova veste grafica delle sue confezioni e dato il via a una campagna di informazione – ‘Teva per te’ – sui media tradizionali e sul web, per presentare la novità del restilyng, messo a punto a partire da indagini ad hoc sulle esigenze dei pazienti e degli operatori ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) – Unamigliorata, più chiara e in grado di facilitare la riconoscibilità dei, con l’obiettivo di favorirne un’assunzione sempre più corretta e consapevole., azienda farmaceutica leader neiequivalenti e biologici, ha presentato oggi in occasione del digital talk ‘per te. Quando il design è al servizio della salute’, all’interno dell’edizione 2021 del Fuorisalone, lavestedelle suee dato il via a unadi informazione – ‘per te’ – sui media tradizionali e sul web, per presentare la novità del restilyng, messo a punto a partire da indagini ad hoc sulle esigenze dei pazienti e degli operatori ...

