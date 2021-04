Test rapidi ovunque, anche nelle scuole. Ecco la strategia vincente secondo Kompatscher (Bolzano) (Di martedì 13 aprile 2021) La Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto al governo una deroga al decreto al fine di applicare la ‘zona gialla’. “Abbiamo tutti i dati da zona gialla e possiamo vantare dati positivi nella campagna vaccinale, stiamo invitando a vaccinarsi già gli over 65 e riteniamo di avere tutte le carte in regola”, ha ribadito il governatore altoatesino Arno Kompatscher in occasione della videoconferenza stampa odierna in merito alla ‘zona gialla’ da attivare in provincia di Bolzano già dai prossimi giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021) La Provincia Autonoma diha chiesto al governo una deroga al decreto al fine di applicare la ‘zona gialla’. “Abbiamo tutti i dati da zona gialla e possiamo vantare dati positivi nella campagna vaccinale, stiamo invitando a vaccinarsi già gli over 65 e riteniamo di avere tutte le carte in regola”, ha ribadito il governatore altoatesino Arnoin occasione della videoconferenza stampa odierna in merito alla ‘zona gialla’ da attivare in provincia digià dai prossimi giorni. L'articolo .

