Tennis: un ATP 250 a Parma prima del Roland Garros, ufficiale l’assegnazione (Di martedì 13 aprile 2021) Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l’ATP ha annunciato che nella settimana rimasta scoperta a causa del rinvio di una settimana del Roland Garros ci sarà un 250 a Parma, già sede di fortunati tornei Challenger in passato e alla sua prima volta sul circuito maggiore. Si tratta, ad oggi, del quinto evento a livello ATP in calendario in Italia, dopo il 250 di Cagliari della scorsa settimana, gli Internazionali d’Italia a Roma, che come Masters 1000 prenderanno il via il 9 maggio, le Next Gen ATP Finals a Milano e le ATP Finals vere e proprie al PalaAlpitour di Torino. In aggiunta, va detto che Roma è combined con il WTA 1000 e che, sempre nel femminile, anche se non se ne conosce la collocazione in calendario, è già in moto la macchina organizzativa per il 250 di Palermo. Inoltre, per ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Con un comunicato apparso sul proprio sito, l’ATP ha annunciato che nella settimana rimasta scoperta a causa del rinvio di una settimana delci sarà un 250 a, già sede di fortunati tornei Challenger in passato e alla suavolta sul circuito maggiore. Si tratta, ad oggi, del quinto evento a livello ATP in calendario in Italia, dopo il 250 di Cagliari della scorsa settimana, gli Internazionali d’Italia a Roma, che come Masters 1000 prenderanno il via il 9 maggio, le Next Gen ATP Finals a Milano e le ATP Finals vere e proprie al PalaAlpitour di Torino. In aggiunta, va detto che Roma è combined con il WTA 1000 e che, sempre nel femminile, anche se non se ne conosce la collocazione in calendario, è già in moto la macchina organizzativa per il 250 di Palermo. Inoltre, per ...

