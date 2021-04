Tennis | Novak Djokovic loda Jannik Sinner | “Ha una grande dedizione e lavora duro | è impressionante!”

Leggi su oasport

(Di martedì 13 aprile 2021) Non vi sono dubbi che quanto accadrà nel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo tra il n.1 del mondoe l’azzurrinosarà tra le attrazioni del torneo sulla terra rossa del Principato. Quest’oggi l’altoatesino si è conquistato l’accesso al secondo round battendo in maniera convincente l’insidioso spagnolo Albert Ramos-Vinolas in due set, giocatore in passato finalista di questo torneo (2017). Un risultato che può dar fiducia a, reduce dalla Finale persa a Miami (Stati Uniti), dove qualche rimpianto per la gestione c’è. Tuttavia, la giovane età (classe 2001) gli darà modo di rifarsi e, indubbiamente, affrontaresarà assai formativo nella sua crescita in un contesto prestigioso: “è impressionante. Ha un ottimo ...