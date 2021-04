Tennis, Jannik Sinner sul match contro Djokovic: “Lo affronterò con la giusta mentalità, servirà a capire a che punto sono” (Di martedì 13 aprile 2021) Una prima sfida di una lunga serie? Chissà…Di certo, domani godremo di qualcosa che non si era mai visto, ovvero del confronto tra Jannik Sinner e il n.1 del mondo Novak Djokovic sulla terra rossa di Montecarlo, sede del Masters1000. Nel Principato Jannik avrà il privilegio di confrontarsi con il meglio del meglio in questo momento, dal punto di vista Tennistico. L’altoatesino si è meritato questa sfida, esordendo in maniera brillante nel torneo del Principato contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che di certo non è uno sprovveduto sulla terra rossa (finalista nel 2017 a Montecarlo e recentemente semifinalista nel torneo a Marbella). Ecco che il confronto con Nole stuzzica la curiosità, visto che con il serbo vi sono dei tratti in comune. Il ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Una prima sfida di una lunga serie? Chissà…Di certo, domani godremo di qualcosa che non si era mai visto, ovvero del confronto trae il n.1 del mondo Novaksulla terra rossa di Montecarlo, sede del Masters1000. Nel Principatoavrà il privilegio di confrontarsi con il meglio del meglio in questo momento, daldi vistatico. L’altoatesino si è meritato questa sfida, esordendo in maniera brillante nel torneo del Principatolo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che di certo non è uno sprovveduto sulla terra rossa (finalista nel 2017 a Montecarlo e recentemente semifinalista nel torneo a Marbella). Ecco che il confronto con Nole stuzzica la curiosità, visto che con il serbo videi tratti in comune. Il ...

