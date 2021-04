Tennis: Atp Montecarlo, Fognini e Cecchinato al 2° turno (Di martedì 13 aprile 2021) Montecarlo, 13 apr. -(Adnkronos) - Il campione in carica Fabio Fognini avanza al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). L'azzurro, numero 18 del mondo e 15 del seeding, supera il serbo Miomir Kecmanovic, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 25 minuti. Approda al secondo turno anche Marco Cecchinato, numero 92 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, che sconfigge il tedesco Dominik Koepfer, numero 56 Atp, per 6-4, 6-3 in un'ora e mezza. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021), 13 apr. -(Adnkronos) - Il campione in carica Fabioavanza al secondodel torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 2.082.960 euro). L'azzurro, numero 18 del mondo e 15 del seeding, supera il serbo Miomir Kecmanovic, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 25 minuti. Approda al secondoanche Marco, numero 92 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, che sconfigge il tedesco Dominik Koepfer, numero 56 Atp, per 6-4, 6-3 in un'ora e mezza.

