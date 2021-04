Tennis: Atp Montecarlo, Fabbiano fuori al primo turno (Di martedì 13 aprile 2021) Montecarlo, 13 apr. -(Adnkronos) – Thomas Fabbiano ko al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il pugliese, numero 171 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al polacco Hubert Hurkacz, numero 16 Atp e 13 del seeding, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in poco meno di due ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021), 13 apr. -(Adnkronos) – Thomasko aldel torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 2.082.960 euro). Il pugliese, numero 171 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al polacco Hubert Hurkacz, numero 16 Atp e 13 del seeding, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in poco meno di due ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp Tennis, Atp Montecarlo: Fognini, Sinner e Cecchinato vincono al primo turno ... il martedì nel Principato di Monaco si è aperto all'insegna del Tennis azzurro. Su tre campi ... Atp Montecarlo, Sinner facile contro Ramos Vinolas Dopo un inizio con qualche difficoltà (è andato sotto ...

Sinner al 2° turno dell'ATP Montecarlo: sfiderà Djokovic Sinner - Djokovic, i precedenti con i Top 10 su sky Su Sky Sport altri 12 tornei tra ATP 500 e 250 Jannik Sinner affronta per la prima volta in carriera Novak Djokovic e per la prima volta il n°1 del ...

Tennis: Monaco; Sinner vince al primo turno, ora Djokovic BOLZANO, 13 APR - Ottimo esordio stagionale sulla terra rossa per Jannik Sinner. L'altoatesino supera nel turno inaugurale del Masters 1000 di Montecarlo lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (Atp 47) in d ...

