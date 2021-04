Tegola Johnson&Johnson: dopo lo stop Usa rinviata la distribuzione in Europa (Di martedì 13 aprile 2021) dopo i 6 casi di trombosi verificati negli Stati Uniti, in seguito all'assunzione del vaccino anti - covid della Janssen Pharmaceutical Companies, Johnson&Johnson ha annunciato che ritarderà le ... Leggi su globalist (Di martedì 13 aprile 2021)i 6 casi di trombosi verificati negli Stati Uniti, in seguito all'assunzione del vaccino anti - covid della Janssen Pharmaceutical Companies, Johnson&Johnson ha annunciato che ritarderà le ...

Advertising

24emilia : Covid. Bonaccini sul vaccino Johnson&Johnson: mi auguro non venga fermato, sarebbe una tegola | 24Emilia - fedram67 : Altra tegola sul piano vaccinale Arrivato in Italia il primo lotto di Johnson & Johnson, ma gli Usa lo sospendono - FBusbani : RT @carlasignorile: Nuova tegola sulla campagna vaccinale. Gli #Usa mettono in pausa il vaccino di #JohnsonandJohnson (una sola dose) dopo… - igorlorenzo0 : RT @carlasignorile: Nuova tegola sulla campagna vaccinale. Gli #Usa mettono in pausa il vaccino di #JohnsonandJohnson (una sola dose) dopo… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: Nuova tegola sulla campagna vaccinale. Gli #Usa mettono in pausa il vaccino di #JohnsonandJohnson (una sola dose) dopo… -