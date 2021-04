**Teatro: Festival Edimburgo all'aperto ci sarà, spettacoli più brevi e senza intervalli ** (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'Edinburgh International Festival tornerà nella capitale scozzese quest'estate con enormi tendoni all'aperto per ospitare eventi. Lo riporta il sito della Bbc. Tre strutture temporanee, progettate per esibizioni dal vivo, saranno erette nell'Edinburgh Park e nell'Old College Quad dell'Università di Edimburgo. Gli spettacoli saranno più brevi senza intervalli durante l'edizione di quest'anno, che si svolgerà tra il 7 e il 29 agosto. Il programma sarà annunciato mercoledì 2 giugno. Inoltre, una selezione di spettacoli sarà trasmessa in streaming gratuitamente. Il direttore dell'Edinburgh International Festival, Fergus Linehan, ha dichiarato: "Apprezziamo che questi primi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'Edinburgh Internationaltornerà nella capitale scozzese quest'estate con enormi tendoni all'per ospitare eventi. Lo riporta il sito della Bbc. Tre strutture temporanee, progettate per esibizioni dal vivo, saranno erette nell'Edinburgh Park e nell'Old College Quad dell'Università di. Glisaranno piùdurante l'edizione di quest'anno, che si svolgerà tra il 7 e il 29 agosto. Il programmaannunciato mercoledì 2 giugno. Inoltre, una selezione ditrasmessa in streaming gratuitamente. Il direttore dell'Edinburgh International, Fergus Linehan, ha dichiarato: "Apprezziamo che questi primi ...

Advertising

TV7Benevento : **Teatro: Festival Edimburgo all'aperto ci sarà, spettacoli più brevi e senza intervalli **... - TeatroVascello : Roma Fringe Festival 2021 la festa del Teatro Indipendente è online - cantieridanza : #ResiDanceXL | Proseguirà fino al 23 aprile la residenza creativa di Daniele Albanese per HOME presso il Teatro all… - wordsandmore1 : ? In streaming on line su - wordsandmore1 : ? In streaming on line su -