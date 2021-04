TEAMGROUP | T-FORCE TREASURE TOUCH External RGB SSD e T-CREATE ai Red Dot Awards

(Di martedì 13 aprile 2021) Ancheporta a casa dei riconoscimenti ai Red Dot2021 con le sue T-RGB SSD e T-, a testimonianza del grande lavoro fatto in termini di design I prodotti del principale fornitore di memoriesono stati premiati con noti premi internazionali di design. All’inizio di questa primavera, il sub-brand dedicato al gaming T-diha vinto il Red Dot Design Award 2021 in Germania per il suo SSD RGB esterno T-e il suo marchio secondario T-, lanciato di recente, ha ricevuto anche il Red Dot Design Premio 2021 per la sua serie T-Memory, ...

Ultime Notizie dalla rete : TEAMGROUP FORCE

tuttoteK

Taipei_ Products by leading memory provider TEAMGROUP have been recognized with well-known international design awards. At the start of this spring, TEAMGROUP's gaming sub-brand T-FORCE won Germany's ...