Tav: scontri in Val Susa per la costruzione del nuovo autoporto (Di martedì 13 aprile 2021) Almeno un centinaio i manifestanti che hanno raggiunto San Didero per tentare di impedire l'arrivo degli operai e dei mezzi da cantiere, anche con barricate a cui hanno dato fuoco per non far avanzare le forze dell'ordine.

