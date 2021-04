Tanti auguri Max Mosley | ex presidente della Fia

Leggi su newsmondo

(Di martedì 13 aprile 2021) L’ex pilota Max, è nato a Londra il 13 aprile 1940. Ha guidato la Formula 1 per sedici anni a capoFia. Max Rufusnasce a Londra il giorno 13 aprile 1940. Secondo figlio di Sir Oswald, ex ministro laburista e fondatore“British Union of Fascists“, e di Diana Mitford, scrittrice e giornalista, Max consegue la laurea in fisica presso il “Christ Church College” di Oxford. Successivamente studia diritto alla “Gray’s Inn” di Londra, ottenendo la qualifica di avvocato nel 1964. Il mondo delle due ruote Durante gli anni ’60 ha una breve carriera di pilota nel mondo automobilistico, dove ottiene modesti risultati in Formula 2 alla guida di una Brabhamscuderia di Frank Williams. Nel 1969 si ritira dalle corse partecipando alla fondazione ...