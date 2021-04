Svegliati amore mio, Sabrina Ferilli: "Pago io le spese del ricorso dell'operaio licenziato da ArcelorMittal" (Di martedì 13 aprile 2021) Sabrina Ferilli, star di Svegliati amore mio, ha recentemente dichiarato di aver intenzione di pagare le spese del ricorso dell'operaio licenziato da ArcelorMittal. Sabrina Ferilli, protagonista di Svegliati amore mio, ha recentemente telefonato a Riccardo Cristello, l'operaio licenziato da ArcelorMittal per aver criticato attraverso Facebook la multinazionale che gestisce il siderurgico di Taranto, al fine di pagare le spese legali necessarie per fare ricorso. La protagonista della fiction è al centro del messaggio condiviso dall'impiegato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021), star dimio, ha recentemente dichiarato di aver intenzione di pagare ledelda, protagonista dimio, ha recentemente telefonato a Riccardo Cristello, l'daper aver criticato attraverso Facebook la multinazionale che gestisce il siderurgico di Taranto, al fine di pagare lelegali necessarie per fare. La protagonistaa fiction è al centro del messaggio condiviso dall'impiegato ...

