Supercross | primo podio per Sexton ad Atlanta

(Di martedì 13 aprile 2021) Ildiha aperto la prima delle tre gare in programma con una bella sorpresa da parte di Honda. Alla sua prima stagione nella 450, Chaseconquista il suoin carriera, con un secondo posto da incorniciare. Dall’altro lato del box, abbiamo un Ken Roczen che ha vissuto una delle sue peggiori gare della stagione. Finito delle retrovie, il pilota di Mattstedt si è lanciato in una rimonta pazzesca, conclusasi con un nono posto. Ora è distante 22 punti dal leader di campionato Cooper Webb, a quattro prove dalla conclusione.2021,1: la gara delle sorprese, com’è andata la gara delle Honda ad? Per la prima volta nella storia, l’Motor ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Supercross primo

Periodico Daily - Notizie

Gordon descrive i due requisiti imprescindibili di una nuova soluzione: inluogo, fornire un ... Peter Sagan; il campione in carica di AMA, Cooper Webb; il campione del mondo di ...La 450evento in assoluto per ilsul tracciato di Atlanta ricavato all'interno dello Speedway e lungo 1,4 km. Per via della lunghezza del tracciato, la gara dura 18' + un giro , ...Clicca e condividi l'articoloSchermo, fotocamera e ricarica. Su questi tre aspetti OnePlus ha concentrato l’attenzione nei nuovi smartphone Series 9 alla quale si aggiunge anche una grande novità, lo ...Una caduta ha contraddistinto anche la partenza della quinta gara della 250 Costa Ovest: alla prima curva è finito a terra Hunter Lawrence (Honda) facendo cadere anche Chris Blose (GasGas). L’holeshot ...