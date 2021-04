Superbonus 110% come ottenerlo. Casa moderna lancia il digital event (Di martedì 13 aprile 2021) Dovete ristrutturare Casa? Volete sostituire la caldaia o rinnovare gli infissi? Siete interessati a fare il cappotto per l’isolamento dell’abitazione? Ottenere il SUPER BONUS 110% potrebbe essere possibile anche per voi. Aziende, professionisti, assicurazioni e banche vi rispondono con un vostro click. Udine e Gorizia Fiere, infatti, organizza il primo ed unico evento digitale dedicato al Superbonus110%: da giovedì 15 a sabato 17 aprile sarà online a disposizione gratuita di tutti, mettendo a fuoco le misure di incentivazione introdotte dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 e che puntano a rendere più efficienti (Ecobonus) e più sicure (Sismabonus) le abitazioni. Il meccanismo del Superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costi ... Leggi su udine20 (Di martedì 13 aprile 2021) Dovete ristrutturare? Volete sostituire la caldaia o rinnovare gli infissi? Siete interessati a fare il cappotto per l’isolamento dell’abitazione? Ottenere il SUPER BONUSpotrebbe essere possibile anche per voi. Aziende, professionisti, assicurazioni e banche vi rispondono con un vostro click. Udine e Gorizia Fiere, infatti, organizza il primo ed unicoe dedicato al: da giovedì 15 a sabato 17 aprile sarà online a disposizione gratuita di tutti, mettendo a fuoco le misure di incentivazione introdotte dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 e che puntano a rendere più efficienti (Ecobonus) e più sicure (Sismabonus) le abitazioni. Il meccanismo delprevede la possibilità di effettuare i lavori a costi ...

